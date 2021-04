À Paris, le quartier de Belleville à l’heure des derniers préparatifs pour le ramadan

En raison des restrictions sanitaires pour lutter contre le Covid-19, les musulmans de France vont devoir passer le ramadan à la maison pour la deuxième année consécutive. À Paris, dans le quartier populaire de Belleville, les commerçants préparent les spécialités de la rupture du jeûne.

Publicité Lire la suite

En France, trois millions de musulmans observent le ramadan. À l'ouverture de ce mois festif et sacré, ils sont nombreux dans le quartier parisien de Belleville à vouloir profiter de l'esprit de partage et des saveurs – qu'ils soient pratiquants ou non.

Nos reporters Karina Chabour et Mohamed Farhat sont allés à la rencontre des Bellevillois, et plus particulièrement des restaurateurs, durement touchés par les restrictions liées au Covid-19. Pour ces derniers, le ramadan est l’occasion de renflouer les caisses, mais pas seulement.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne