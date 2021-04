Des sénateurs plaident pour une réouverture sur mesure des lieux culturels en France

Une mission d'information du Sénat préconise la réouverture des lieux culturels en adaptant les protocoles sanitaires en fonction de chaque salle et après autorisation du préfet. Emmanuel Macron tiendra jeudi une réunion sur la réouverture des lieux fermés.

Accélérer sur les concerts tests et rouvrir chaque lieu en fonction du risque : alors qu’Emmanuel Macron doit présider jeudi une réunion sur la réouverture des lieux fermés, une mission d'information du Sénat recommande, mardi 13 avril, un redémarrage sur mesure de la plupart des lieux culturels à partir de la fin du confinement.

"Il est possible de reprendre beaucoup d'activités culturelles sans faire prendre à la population de risques" sanitaires, a déclaré le président de cette mission d'information, Bernard Jomier (apparenté socialiste), en présentant ses conclusions à la presse. "La fermeture de bien des établissements ne paraît pas fondée sur le plan sanitaire", et les maintenir fermés est "une sanction injustifiée", a ajouté l'un des rapporteurs, Roger Karoutchi (LR).

Concrètement, les sénateurs estiment que "les musées et monuments, les cinémas et les salles de spectacle en format assis pourraient être les premiers autorisés à rouvrir de manière progressive", mais ils "ne partagent pas l'option actuelle du gouvernement d'une réouverture uniforme par secteur", a souligné Roger Karoutchi.

Ils proposent au contraire une réouverture sur mesure, sur autorisation du préfet en collaboration avec les élus locaux, "quitte à ce que les dates ne soient pas les mêmes pour tous", a-t-il poursuivi. Cette autorisation préfectorale garantirait "un contrôle du protocole sanitaire", et "l'adéquation de la programmation" à l'établissement.

Les jauges, elles, devraient être adaptées en fonction du volume des salles, de leur disposition et des conditions de ventilation, plutôt qu'une réduction générale à 50 %.

La jauge de 5 000 personnes pour les grands rassemblements critiquée

Ce cas par cas pourrait à leurs yeux permettre la tenue de davantage de festivals cet été, avec une adaptation "en fonction du protocole sanitaire qu'ils présentent et de leurs engagements en matière de contrôle", plutôt que d'une jauge fixe.

À ce titre, les sénateurs jugent que "la jauge de 5 000 personnes retenue par le gouvernement pour interdire les grands rassemblements paraît arbitraire et ne repose sur aucun fondement scientifique". Estimant insuffisamment probants les concerts tests debout réalisés à l'étranger, ils poussent pour une accélération de leur organisation en France.

D'une manière générale, la mission envisage de limiter l'accès aux spectacles et festivals "de grande jauge" à ceux qui sont vaccinés ou testés négatifs.

La mission, constituée fin janvier, a pu entendre des scientifiques, des représentants des secteurs touchés ou encore d'institutions culturelles étrangères. Mais la ministre de la Culture Roselyne Bachelot n'a pas pu être entendue, ayant été hospitalisée après avoir contracté le Covid-19.

Les lieux culturels sont fermés depuis le 30 octobre 2020, et le président Emmanuel Macron a laissé espérer, lors de l'annonce du troisième confinement fin mars, une réouverture "dès la mi-mai" de certains établissements.

Réunion sur la réouverture des lieux fermés

Le chef de l’État doit justement présider à l’Élysée, jeudi 15 avril, à 18 h, une réunion pour examiner les protocoles de réouverture des lieux fermés à cause de la crise du Covid-19.

"Suite aux rencontres menées par les ministres avec les acteurs des différents secteurs concernés par la fermeture d'établissements, il s'agira d'étudier les protocoles sanitaires envisagés pour la réouverture progressive" de ces lieux, a annoncé mardi la présidence.

Participeront à la réunion le Premier ministre Jean Castex et les ministres Olivier Véran (Santé), Bruno Le Maire (Économie), Jean-Michel Blanquer (Éducation), Gérald Darmanin (Intérieur), Gabriel Attal (porte-parole), Frédérique Vidal (Enseignement supérieur), Élisabeth Borne (Travail), Roselyne Bachelot (Culture), Jean-Baptiste Lemoyne (Tourisme), Clément Beaune (Affaires européennes) et Roxana Maracineanu (Sports).

Dans son allocution du 31 mars, Emmanuel Macron avait annoncé la réouverture "avec des règles strictes" à partir de la mi-mai de terrasses de bars et restaurants et de certains lieux de culture fermés depuis le 30 octobre.

La rentrée scolaire est, quant à elle, prévue le 26 avril en présentiel dans les écoles et en distanciel pendant une semaine de plus dans les collèges et lycées.

Liées à une amélioration de la situation sanitaire, notamment grâce à la vaccination, les réouvertures s'annoncent complexes à mettre en œuvre avec le maintien des gestes barrières et des protocoles adaptés à chaque type d'activité.

