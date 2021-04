Attaque au couteau à Rambouillet : une fonctionnaire de police tuée, l'assaillant abattu

Une fonctionnaire de police a été tuée vendredi dans une attaque au couteau à Rambouillet, a annoncé Matignon. Le meurtrier présumé a été abattu. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur se rendent sur place. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête "des chefs d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste".

Une fonctionnaire de police a été tuée, vendredi 23 avril en début d'après-midi, lors d'une attaque au couteau à l'entrée du commissariat de Rambouillet (Yvelines), a indiqué Matignon.

D'après les premiers éléments de l'enquête, la fonctionnaire administrative a été touchée à la gorge.

De source policière, le meurtrier présumé, de nationalité tunisienne, qui était également blessé, est mort.

Le Premier ministre, Jean Castex, va se rendre sur place avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

Une fonctionnaire de police a été la victime d’une attaque au couteau au commissariat de Rambouillet, où je me rends. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 23, 2021

La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a également annoncé sur Twitter qu'elle se rendait sur place.

Le parquet national antiterroriste (Pnat) a annoncé se saisir de l'enquête. Le Pnat a ouvert "une enquête de flagrance des chefs d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste", confiée conjointement à la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) et à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), a-t-on indiqué.

Deux coups de couteau à la gorge

Les faits se sont produits vers 14 h 20 dans le sas du commissariat, a précisé la source policière. La fonctionnaire administrative, âgée de 48 ans, rentrait de sa pause déjeuner quand l'assaillant lui a porté deux coups de couteau à la gorge, d'après les premiers éléments de l'enquête. La fonctionnaire est décédée sur place, malgré l'intervention des pompiers.

L'assaillant a été touché par les tirs d'un seul policier, d'après une source policière. En arrêt cardio-respiratoire, il est décédé.

Il s'agit d'un ressortissant tunisien de 36 ans, inconnu des services de police et des renseignements territoriaux, et en situation régulière.

"Une évaluation est en cours par la Sdat (Sous-direction antiterroriste)", a indiqué à l'AFP le Parquet national antiterroriste (Pnat), qui ne s'est pas saisi "à ce stade".

"Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur se rendent au commissariat de Rambouillet pour faire un point de situation avec le préfet et les forces de sécurité intérieure", a indiqué le gouvernement dans un communiqué. "Ils apporteront leur soutien aux collègues de la victime et à travers eux à l'ensemble de la police nationale" et des forces de sécurité "à nouveau ciblées", selon le communiqué.

"L'horreur, une fois encore qui vise et frappe les forces de l'ordre", a réagi le syndicat de police Alliance sur Twitter.

L’horreur, une fois encore qui vise et frappe les forces de l’ordre.#Rambouillet pic.twitter.com/vqCOAgAEYv — ALLIANCE PN (@alliancepolice) April 23, 2021

"Un geste barbare et d'une infinie lâcheté"

"J'ai évidemment, face à ce drame terrible, une pensée pour cette femme, ses proches, ses collègues", a quant à lui réagi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à plusieurs journalistes lors d'un déplacement.

Christian Jacob, président des Républicains, a également réagi sur Twitter. "Nouvel assassinat tragique d'une fonctionnaire de police à Rambouillet. Mes pensées vont à ses proches, à ses collègues et à l'ensemble de nos forces de l'ordre. Ne les abandonnons pas, elles sont en première ligne face à l'explosion de la violence."

Ces dernières années ont été marquées par plusieurs attaques à l'arme blanche en France.

Le 16 octobre 2020, le même département des Yvelines avait été marqué par l'attaque au couteau d'un professeur de collège, Samuel Paty, assassiné et décapité par un jeune homme de 18 ans originaire de la République russe de Tchétchénie.

Le 3 octobre 2019, dans l'enceinte de la préfecture de police de Paris, un employé avait tué à coups de couteau trois policiers et un agent administratif, avant d'être abattu. L'assaillant, récemment converti à l'islam, était un informaticien, rattaché à la direction du renseignement.

Avec AFP

