La France prévoit 3 millions de vaccinations de plus cette semaine

Un centre de vaccination à Nice, le 18 avril 2021. © Valery Hache, AFP

Alors que plus de 15 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin en France et plus de six millions deux doses, Olivier Véran table sur trois millions de vaccinations contre le Covid cette semaine. Il note également une amélioration de la confiance des Français à l'égard d'Astrazeneca.