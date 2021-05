Covid-19 : la vaccination ouverte aux plus de 50 ans dès le 10 mai

Emmanuel Macron a annoncé jeudi que les vaccins contre le Covid-19 seraient ouverts aux Français de plus de 50 ans à partir du lundi 10 mai, avec cinq jours d'avance sur le calendrier initial. Par ailleurs, la vaccination sera ouverte "sans limite d'âge" à partir du 12 mai quand il restera des doses disponibles.

La France avance la date de l'ouverture de la vaccination des plus de 50 ans. Dès le 10 mai, au lieu du 15 prévu initialement, toutes les personnes âgées de plus de 50 ans pourront se faire vacciner, a annoncé Emmanuel Macron jeudi 6 mai afin d'accélérer la campagne vaccinale contre le Covid-19, précisant que les rendez-vous pourront être pris dès vendredi.

"La campagne se poursuit à marche forcée", a-t-il ajouté en inaugurant le premier grand vaccinodrome parisien, installé Porte de Versailles à Paris.

Le Président a également affirmé que les Français pourront, à partir du 12 mai et "sans limite d'âge", prendre rendez-vous la veille pour le lendemain pour se faire vacciner contre le Covid-19 avec des doses de vaccin non utilisées.

Pour "ne pas qu'on gâche quelque dose que ce soit", "à partir de mercredi 12, vous pourrez regarder la veille les doses disponibles et cela quel que soit votre âge, et s'il y a, à l'endroit où vous êtes, des doses disponibles le lendemain, et donc des rendez-vous pas pris, ils seront ouverts sans limite d'âge", a expliqué le chef de l'État.

Réagissant à l'annonce américaine sur la levée des brevets sur les vaccins, Emmanuel Macron s'y est dit "tout à fait favorable".

Avec Reuters et AFP

