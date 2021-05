En direct : après des mois d'arrêt, les cafés retrouvent leurs premiers clients

La France entame, mercredi, la deuxième étape du déconfinement. Après des mois d'arrêt, les bars et restaurants peuvent de nouveau recevoir des clients en terrasse. C'est le jour J, aussi, pour le monde de la culture : cinémas, musées et théâtre peuvent rouvrir leurs portes. Suivez notre liveblog.

Publicité Lire la suite

Un café en terrasse, une séance de cinéma, une visite au musée ? Après six mois de fermetures, la France retrouve une partie de ses loisirs et un peu de liberté, mercredi 19 mai. Les cafés et les restaurants sont de nouveau autorisés à servir leurs clients, mais en terrasse uniquement.

La vie reprend aussi dans les cinémas, les théâtres ou dans les musées, malgré des jauges pour limiter les risques de propagation du Covid-19.

>> Suivez notre liveblog :

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne