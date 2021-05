Avec la crise du Covid-19, de plus en plus de jeunes s'engagent comme bénévoles en France

Un sans-abri prend un repas devant des tentes mises à disposition dans un gymnase par la Protection Civile, lors du deuxième confinement en France en raison de la pandémie, le 1er décembre 2020, à Nantes, © Loïc Venance, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 6 mn

Des responsables d'associations caritatives ont constaté depuis le début de la crise sanitaire en France, que de plus en plus de jeunes s'engageaient auprès des plus démunis. Au début de la pandémie, 40 % des bénévoles, souvent âgés et réticents à s'exposer au virus, ne se présentaient plus.