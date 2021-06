Déconfinement : couvre-feu, restaurants, pass sanitaire... ce qui change le 9 juin en France

Dès le 9 juin, les restaurants et cafés français sont autorisés à rouvrir en intérieur en respectant une jauge de 50 %.

Mercredi 9 juin, la France entame une autre phase de son déconfinement avec la réouverture des restaurants et cafés en intérieur, l’assouplissement des jauges pour les cinémas et les commerces ainsi qu'un couvre-feu décalé de 2 1h 23 h.

"La réouverture de nos restaurants, de notre art de vivre à la française, c'est une formidable nouvelle pour 68 millions de Français". En visite dans la Drôme, mardi 8 juin, à la veille d’une nouvelle étape du déconfinement, le président Emmanuel Macron n’a pas boudé son plaisir. Alors que la situation sanitaire continue de s’améliorer dans l'Hexagone, le pays allège graduellement ses mesures restrictives, selon la feuille de route annoncée le 29 avril.

Après la réouverture des terrasses, des lieux culturels et de tous les commerces depuis le 19 mai, les nouvelles directives prévoient désormais la reprise du service en intérieur pour les cafés et restaurants, un couvre-feu étendu à 23 h ou bien encore un assouplissement des jauges dans les commerces, les cinémas et les musées.

Le couvre-feu passe de 21 à 23 h

Devenue l’une des mesures phares de la politique sanitaire française pour lutter contre la propagation du Covid-19, le couvre-feu entame, mercredi 9 juin, une nouvelle mutation. Introduit en décembre dernier, de 20 h à 6 h du matin, puis décalé à 18 h, à 19 h et enfin à 21 h en mai, il est désormais établi à 23 h. Une aubaine pour les restaurateurs et cafés, mais également pour les cinémas, privés jusqu’ici de la séance de 20 h du fait des restrictions sanitaires.

Réouverture des restaurants et cafés en intérieur et des salles de sport

Faute de terrasses, des dizaines de milliers de restaurants étaient restés sur le carreau lors de la précédente étape du déconfinement, le 19 mai. Une injustice réparée aujourd’hui avec la réouverture tant attendue des restaurants et des cafés en intérieur, selon un protocole sanitaire strict. Alors que les terrasses extérieures peuvent accueillir 100 % de leur capacité, les cafés et restaurants doivent respecter une jauge de 50 % en intérieur. La fréquentation par table est, quant à elle, limitée à six personnes.

Après sept mois de fermeture, les salles de sport et piscines couvertes reprennent elles aussi du service, avec une jauge de 50 %.

Allègement du protocole pour les commerces et lieux de culture

De nombreux autres établissements devraient voir leur fréquentation augmenter avec ce nouveau protocole sanitaire. Parmi eux, les commerces, tenus désormais de respecter une jauge de 4m2 par personne au lieu de 8, soit une multiplication par deux du nombre de clients autorisés. Ce nouveau calcul s'applique également aux musées qui peuvent désormais doubler leur nombre de visiteurs.

Pour les cinémas, les théâtres et les salles de spectacle, la limitation est désormais fixée à 65 % de l'effectif, (35 % précédemment) tout comme les festivals de plein air assis et les parcs zoologiques.

Début du retour graduel au bureau

Le 9 juin, la France amorce également le retour progressif en entreprise et la reprise d'une certaine vie collective, bien qu’elle reste encore contrainte par les règles sanitaires.

La nouvelle version du protocole national en entreprise prévoit que "les employeurs fixent, dans le cadre du dialogue social de proximité, un nombre minimal de jours de télétravail par semaine, pour les activités qui le permettent". Depuis fin octobre, le protocole prévoyait le télétravail à 100 % pour tout salarié en capacité d’effectuer l'ensemble de ses tâches à distance.

L'État employeur a, de son côté, déjà fixé 3 jours de télétravail à partir du 9 juin pour la fonction publique.

Feu vert au pass sanitaire

Le retour des concerts géants c’est pour maintenant.... à condition d’avoir un pass sanitaire. Mercredi entre en vigueur ce sésame donnant accès aux rassemblements de plus de 1000 personnes dont certains concerts, évènements sportifs et salons professionnels de grande envergure. Ce pass est accessible gratuitement pour toute personne possédant une preuve de vaccination, un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures, ou bien un certificat d’immunité au Covid-19 suite à une infection.

Prochaine étape le 30 juin

Enfin, pour la levée totale du couvre-feu ainsi que des jauges dans les bars, restaurants, cinémas, théâtres, musées ou bien encore dans les salles de spectacles, il faudra encore patienter quelques semaines avec un rendez-vous fixé au 30 juin. Les rassemblements de plus de 10 personnes restent également interdits, à l’exception des groupes touristiques avec guide. Le port du masque reste, par ailleurs, obligatoire en extérieur, au moins jusqu’au 30 juin.

