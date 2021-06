En direct : vers une abstention record en France au premier tour des régionales

Plus de deux Français sur trois ont choisi de ne pas se rendre aux urnes lors du premier tour des élections régionales, un record d'abstention pour un vote hors référendum qui atteindrait entre 66,5% et 68,6 %, selon les premières estimations des instituts de sondage.

Les résultats du Rassemblement national de Marine Le Pen sera l’un des enjeux majeurs de ces régionales. Le RN parviendra-t-il à remporter une région ? Il part favori en Provence-Alpes-Côte d’Azur et bien placé dans les Hauts-de-France et en Occitanie.

Au terme du premier tour, les alliances en vue du second tour seront particulièrement scrutées, à gauche mais aussi et surtout entre les listes de la majorité présidentielle et la droite.