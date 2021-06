Covid-19 : réunion à l'Élysée pour statuer sur la réouverture des boîtes de nuit

Après quinze mois en arrêt complet à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, les discothèques voient le bout du tunnel. Emmanuel Macron réunit, lundi à l'Élysée, les représentants des boîtes de nuit déterminer les conditions dans lesquelles les boîtes de nuit pourront rouvrir.

Emmanuel Macron réunit, lundi 21 juin, à l'Élysée les représentants des discothèques et du monde de la nuit pour faire le point sur les réouvertures et le soutien au secteur, particulièrement affecté par la crise sanitaire, a annoncé dimanche l'Élysée.

Cette réunion, prévue à 10 h, jour de Fête de la Musique, se tiendra avec la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, et le ministre délégué, Alain Griset, chargé des petites et moyennes entreprises. À l'issue de ce rendez-vous, ils pourraient annoncer la date de réouverture, que les professionnels attendent au plus vite, si possible le 30 juin, après 15 mois en arrêt complet.

Les discussions se focalisent sur le protocole sanitaire à appliquer dans les établissements, où les mesures barrière sont difficiles à adopter.

"Est-ce que cela passe par un pass sanitaire exceptionnel – c'est-à-dire qu'on l'exigerait pour moins de 1 000 personnes, c'est une possibilité et je pense que c'est assez logique de le faire ? Est-ce qu'il y a des systèmes d'aération requis (...), c'est tout ça qu'on est en train de peaufiner", a expliqué jeudi le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Un milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel

Les deux principaux syndicats professionnels du secteur, l'Umih et le GNI, se sont dits d'accord avec le fait que le pass sanitaire soit exigé à l'entrée, tout en demandant également la possibilité que les clients puissent entrer après avoir réalisé un autotest sur place.

Selon les professionnels, le protocole devrait également inclure des obligations en matière de ventilation et de port du masque.

Les discothèques représentent 30 000 emplois directs et un milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel, selon les syndicats.

Sur 1 600 discothèques en France, 152 avaient fermé définitivement à fin mars 2021, selon eux, et 25 % ne pourront pas ouvrir par impossibilité de répondre au protocole sanitaire, notamment à cause des système de ventilation.

Lundi soir, un concert se tiendra par ailleurs dans la cour d'honneur de l'Élysée à l'occasion de la 40e édition de la Fête de la Musique avec notamment Jean-Michel Jarre et Marc Cerrone.

Conformément aux protocoles sanitaires en vigueur, le public pourra assister au concert en configuration assise, dans le respect des distanciations et de la jauge de 65 %, a précisé l'Élysée. L'événement sera retransmis en direct sur CultureBox.

