Régionales 2021 : Ile-de-France et Pays de la Loire, ces régions que la gauche veut faire basculer

Matthieu Orphelin dans les Pays de la Loire et Julien Bayou en Île-de-France espèrent l'emporter, le 27 juin 2021, au second tour des régionales. © AFP

Texte par : Romain BRUNET Suivre 6 mn

En s’unissant au second tour des régionales, la gauche espère faire basculer l’Ile-de-France et les Pays de la Loire, où deux présidentes de droite sortantes, Valérie Pécresse et Christelle Morançais, sont arrivées en tête, dimanche, au premier tour.