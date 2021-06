Régionales 2021 : l'écologiste Jean-Laurent Felizia se retire en Paca, duel RN-LR au 2e tour

Après avoir déclaré dans une premier temps qu'il comptait se maintenir au second tour des élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Jean-Laurent Felizia a finalement annoncé à ses colisiters son retrait lundi. Le second tour opposera Thierry Mariani (RN) au président sortant Renaud Muselier (LR).

Le second tour des élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca) se fera sans la liste d'union de la gauche menée par Jean-Laurent Felizia. L'écologiste a annoncé à ses colistiers, lundi 21 juin au lendemain du premier tour, le retrait de sa liste, laissant la place à un duel entre le Rassemblement national et Les Républicains.

Ce retrait, révélé par le quotidien La Marseillaise, a été confirmé à l'AFP par Jean-Pierre Cervantes, chef de file dans le Vaucluse, et Anthony Gonçalves, 4e dans les Bouches-du-Rhône, ainsi que par le responsable local d'un des partis soutenant cette liste d'union de la gauche.

Arrivé troisième au premier tour avec 16,89 % des voix, Jean-Laurent Felizia avait d'abord affirmé qu'il ne comptait pas se retirer au second tour pour se ranger derrière la liste de droite et ainsi faire barrage au Rassemblement national, en dépit des appels des principaux dirigeants d'EELV et du PS. "J'appelle solennellement au retrait de la liste conduite par Jean-Laurent Felizia. Aucun risque ne peut être pris face à l'extrême droite", avait martelé Olivier Faure, le Premier secrétaire socialiste, sur Twitter dimanche.

"Les états-majors parisiens sont parfois déconnectés de la réalité du terrain. C'est une décision collective que nous assumons", avait rétorqué sur le réseau social la tête de la liste Rassemblement écologique et social en Paca.

La donne a finalement changé lundi après-midi. Jean-Laurent Felizia s'est retiré, laissant le second tour se résumer à un duel entre le président sortant, Renaud Muselier (LR), et Thierry Mariani (RN). Le premier a obtenu 31,91 % des voix au premier tour. Thierry Mariani a lui recueilli 36,38 % des suffrages.

