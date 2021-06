Régionales 2021 : les listes de gauche fusionnent pour le 2e tour en Île-de-France

L'écologiste Julien Bayou a annoncé lundi que les trois principales listes de gauche en Île-de-France allaient fusionner dans le but de contrer la présidente sortante, Valérie Pécresse (Soyons libres), au second tour des élections régionales, prévu dimanche.

"Ça y est, nous sommes uni-es avec Audrey Pulvar et Clémentine Autain pour l'écologie et la solidarité en Île-de-France !", a tweeté Julien Bayou, lundi 21 juin dans l'après-midi. Avec ces mots partagés sur le réseau social, l'élu écologiste officialise la fusion des trois listes de gauche qualifiées pour le second tour des élections régionales.

Ça yest nous sommes uni-es avec @AudreyPulvar @Clem_Autain pour l'écologie et la solidarité en #IledeFrance !



Le changement est à portée de main. Premier déplacement à suivre dès aujourd'hui.



En campagne vers la victoire pour une région écologique et solidaire ! — Julien Bayou (@julienbayou) June 21, 2021

La liste "L'Écologie évidemment !" de Julien Bayou (EELV) est arrivée en troisième position en Île-de-France dimanche avec 12,95 % des suffrages. La liste "Île-de-France en commun" d'Audrey Pulvar (DVG) a recueilli 11,07 % des voix, tandis que la liste "Pouvoir vivre en Île-de-France" de Clémentine Autain (LFI) a obtenu 10,24 % des voix.

Toujours sur Twitter, Julien Bayou affirme que "le changement est à portée de main". "Rassemblé.es pour l'emporter face à la droite de Valérie Pécresse ! Le 27 juin, nous devons et nous pouvons changer le cap de l'Île-de-France", écrit Clémentine Autain.

https://t.co/LBdg12HglT pour l'emporter face à la droite de @vpecresse ! Le 27 juin, nous devons et nous pouvons changer le cap de l'Île-de-France. https://t.co/ZGu2sNezlQ — Clémentine Autain (@Clem_Autain) June 21, 2021

Avec la liste "Île-de-France rassemblée", Valérie Pécresse est arrivée en tête au premier tour avec 35,94 % des voix, devant Jordan Bardella (RN) et la liste "Le choix de la sécurité" (13,12 %). Laurent Saint-Martin (LaREM), à la tête de la liste "Envie d'Île-de-France", est également qualifié pour le second tour (11,76 %).

