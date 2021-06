En direct : encore une forte abstention au second tour des régionales

L'abstention est restée quasi identique dimanche au second tour des élections régionales et départementales – tout juste un point supplémentaire de participation par rapport à la semaine dernière. Par contre, le plongeon est vertigineux en comparaison à la mobilisation enregistrée lors des scrutins précédents. Suivez en direct les résultats sur notre liveblog.

L'abstention aux élections régionales et départementales répète, dimanche 27 juin, son record du premier tour, avec un hausse de participation minime – un peu plus d'un point. D'après les estimations, l'abstention confirme sa montée en flèche vertigineuse depuis les scrutins de 2015.

Le rebond de participation espéré par la classe politique n’a donc pas eu lieu malgré les enjeux importants du scrutin. Parmi eux figure notamment la possibilité, pour le Rassemblement national présidé par Marine Le Pen, de diriger une région pour la première fois de son histoire alors que son candidat en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Thierry Mariani, est arrivé en tête dimanche dernier.

Les résultats de ces élections donneront également une photographie du paysage politique à dix mois de la présidentielle du printemps 2022.

Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez, respectivement présidents sortants des régions Hauts-de-France, Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, comptent faire de leur éventuelle réélection un tremplin dans la course à l'Élysée – Xavier Bertrand est d'ores et déjà en lice.

À gauche, le résultat des régionales donnera une idée du rapport de force entre socialistes et écologistes, qui se sont alliés dans certaines régions en vue du second tour.

