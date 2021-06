Santé : Emmanuel Macron annonce un plan de 7 milliards pour la recherche et l’innovation

Emmanuel Macron a dévoilé, mardi 29 juin, un plan pour dynamiser la recherche et l'innovation dans la santé, après l'échec français à découvrir rapidement un vaccin anti-Covid.

Alors que le système de santé français a été mis à rude épreuve par la pandémie, Emmanuel Macron a annoncé, mardi, un plan d'investissement de l'ordre de sept milliards d'euros pour favoriser l’innovation afin de faire de la France un leader européen à l'horizon 2030.

"On a un système qui, au total, est moins efficace qu'il ne devrait l'être : manque d'investissements, trop de divisions, trop de lenteurs et des corporatismes", a déclaré le chef de l'État français dans un discours à l'Élysée.

Le plan présidentiel est issu des travaux du Conseil stratégique des industries de santé (CSIS), installé en janvier pour tirer les leçons de la pandémie de Covid-19, qui a révélé des manquements dans le système de santé français. L'exécutif aspire à faire de la France un leader européen dans l'innovation dans ce secteur, avec un objectif de souveraineté technologique et sanitaire.

Le plan vise notamment à accélérer la recherche via deux milliards d'euros d'investissements publics dans trois domaines-clés. Environ 800 millions d'euros de crédits seront engagés dans les biothérapies, pour lesquelles la France dépend à 90 % des importations. Le président a fixé deux objectifs à cinq ans : "Produire au moins cinq nouveaux biomédicaments et doubler le nombre d'emplois dans le secteur."

La santé numérique bénéficiera d'une enveloppe de 650 millions d'euros. La recherche sur les maladies émergentes et infectieuses sera encouragée à hauteur de 750 millions d'euros.

La France entend aussi attirer ou faire revenir en France les chercheurs les plus prometteurs. "Quinze à 20 talents bénéficieront de subventions de trois à cinq millions d'euros", a dit Emmanuel Macron. Des start-up et les PME pourront profiter d'une enveloppe d'un milliard d'euros en prêts et subventions provenant de la Banque publique d'investissement (BPI), qui fournira un autre milliard pour l'investissement.

Les fonds proviendront principalement du programme d'investissement d'avenir auquel s'ajouteront des crédits européens, a précisé l'Élysée.

Fabrication de paracétamol en France dès 2023

Malgré son expertise dans le secteur des vaccins, la France a enregistré un retard considérable face au Covid-19 qui a valu à son laboratoire Sanofi de vives critiques. Son vaccin recombinant – avec le britannique GSK – devrait ainsi être commercialisé d'ici à la fin de l'année, soit un an après ses concurrents Pfizer-BioNTech et Moderna, qui ont mis au point les premiers vaccins à ARN messager.

La pandémie a par ailleurs généré de gros problèmes d’approvisionnement en médicaments. Le sous-traitant pharmaceutique Seqens a annoncé, mardi, que la France allait recommencer à fabriquer sur son sol du paracétamol dès 2023, officialisant le lancement d'une nouvelle usine destinée à assurer cette production sur son site de Roussillon (Isère).

Cette annonce intervient un an après la présentation par le président Emmanuel Macron d'une stratégie destinée à relocaliser dans les trois ans toute la chaîne de production de cette molécule dont le caractère essentiel a été mis en évidence au pire de la crise sanitaire.

La nouvelle usine aura une capacité de 10 000 tonnes par an. Sa production sera absorbée par les groupes pharmaceutiques Sanofi (marque Doliprane) et Upsa (marque Efferalgan) qui jusqu'ici se contentaient de conditionner en France le principe actif de ce médicament importé d'Asie.

Avec Reuters et AFP

