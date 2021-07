France : le généticien et essayiste Axel Kahn est mort, emporté par un cancer

Axel Kahn, scientifique, généticien et ancien président de la Ligue contre le cancer, ici à Paris, le 22 mars 2021.

Le médecin généticien et essayiste Axel Kahn est mort à l'âge de 76 ans après avoir lutté contre un cancer, a annoncé mardi la Ligue contre le cancer, dont il avait récemment quitté la présidence à cause de sa maladie.

"C'est avec tristesse et émotion que la Ligue contre le cancer vient d'apprendre le décès d'Axel Kahn", a indiqué l'association sur Twitter.

Né en 1944, Axel Kahn, docteur en médecine et docteur ès sciences, spécialiste de la génétique moléculaire, a effectué une grande partie de sa carrière à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et a été président de l'Université Paris-Descartes.

Engagé au Parti communiste pendant les années 1970 puis brièvement au Parti socialiste, il a été membre du Comité consultatif national d'éthique et président de la Ligue nationale contre le cancer à partir de 2019, poste qu'il a quitté le 1er juin en raison d'une brutale aggravation de sa maladie.

Axel Kahn écrivait en mai dernier sur son blog qu'il éprouvait une "totale sérénité" face à la perspective de la mort. "En fait, je ne ressens aucune anxiété. Ni espoir – je ne fais toujours pas l'hypothèse du bon Dieu –, ni angoisse. Un certain soulagement plutôt", disait-il.

Dans un autre post de blog, le professeur indiquait que son état de santé s'était "très rapidement dégradé début avril 2021". Et il expliquait : "Une seconde forme de cancer très agressive m’assaille, sa progression est rapide, elle a toutes les chances d’être victorieuse à relativement court terme."

Axel Kahn ajoutait au sujet de ses dernières semaines à venir : "Il est possible 'd’être humain, pleinement', jusqu’au bout du chemin. Le temps étant compté, s’efforcer de faire de chacun de ses pas une action utile à ce qui vaut pour soi, utile aux combats menés, est un défi exaltant. Intéressant, ai-je dit, vraiment. C’est aussi un chemin que l’on parcourt seul, la marche solitaire ne me fait pas peur."

