En direct : cinq ans après, Jean Castex rend hommage aux victimes de l'attentat de Nice

Le Premier ministre est à Nice pour rendre hommage aux victimes de l'attentat jihadiste qui avait fait 86 morts sur la promenade des Anglais en 2016. Suivez la cérémonie en direct en cliquant sur la fenêtre ci-dessus.

Publicité Lire la suite

Le Premier ministre Jean Castex, accompagné entre autres du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, et de la ministre déléguée en charge de la Citoyenneté, Marlène Schiappa, participe, mercredi 14 juillet, à la cérémonie d'hommage aux victimes de l'attentat jihadiste perpétré il y a cinq sur la promenade des Anglais.

À ses côtés également, le maire LR Christian Estrosi, qui était dans la matinée à Paris pour voir défiler "sa" police municipale – un hommage à son intervention lors d'une attaque qui avait fait, en octobre dernier, trois morts dans une basilique, réveillant les douleurs de la ville.

Sobre et intimiste selon le vœu des familles, la cérémonie s'achèvera par un lâcher de 86 colombes. Un concert-hommage est prévu dans la soirée, à l'issue duquel seront allumés sur le front de mer, à 22 h 34 précises – l'heure de l'attentat – 86 faisceaux lumineux.

>> À lire : Cinq ans après, les victimes de Nice racontent un deuil impossible

Le 14 juillet 2016, soir de Fête nationale en France, environ 30 000 personnes s'étaient rassemblées sur le front de mer qui borde la baie des Anges pour le traditionnel feu d'artifice.

C'est dans cette foule que Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, un Tunisien d'une trentaine d'années demeurant à Nice, a foncé au volant d'un camion de 19 tonnes, fauchant des dizaines de personnes pendant deux minutes, avant que la police ne l'abatte.

L'attaque, qui a fait 86 morts et 206 blessés, avait été revendiquée par le groupe jihadiste État islamique, qui contrôlait alors des territoires en Irak et en Syrie. Ll'enquête n'a confirmé aucune connexion entre l'organisation ultraradicale et son auteur.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne