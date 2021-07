Paris et Londres annoncent de nouvelles mesures pour lutter contre l'immigration clandestine

La France et le Royaume-Uni ont annoncé, mardi 20 juillet, un renforcement de leur coopération dans la lutte contre l'immigration clandestine à leur frontière commune. Les deux pays entendent accorder une attention particulière aux traversées maritimes illégales de la Manche.

Renforcement des forces de l'ordre le long des côtes françaises, déploiement de technologies de surveillance, promesse d'un investissement financier de la part des Britanniques : la France et le Royaume-Uni se sont entendus mardi sur plusieurs mesures destinées à lutter plu efficacement contre l'immigration clandestine.

Ces mesures sont annoncées alors qu'au moins 430 migrants ont traversé la Manche lundi pour se rendre au Royaume-Uni, selon le ministère britannique de l'Intérieur – un nouveau record en une journée.

Les ministres britannique et français de l'Intérieur, Priti Patel et Gérald Darmanin, se sont entretenus mardi par visioconférence. Selon une déclaration commune, ils ont "approuvé le renforcement de leur action conjointe et de leur coopération pour lutter contre l'immigration clandestine à leur frontière commune, en focalisant leur effort sur le phénomène des traversées maritimes à l'aide d'embarcations de fortune".

Ils ont ainsi décidé de "renforcer la présence des forces de l'ordre le long des côtes françaises, en prévoyant le doublement des effectifs de policiers et de gendarmes déployés sur place". Ils prévoient aussi de "déployer des technologies et des véhicules de surveillance afin d'améliorer encore la couverture des côtes françaises et d'empêcher ainsi les tentatives de franchissement, notamment par le développement de la surveillance aérienne".

Visioconférence avec mon homologue britannique @pritipatel pour signer un accord historique ! Le Royaume-Uni s’engage à verser 62,7 millions d’euros pour lutter contre l’immigration clandestine trans-Manche.

🤝 Un vrai travail en commun franco-britannique👇 pic.twitter.com/CBT6noIYNu — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 20, 2021

La déclaration évoque en outre "des investissements dans des équipements pour renforcer la sécurité des frontières au niveau des principales infrastructures de transport le long des côtes de la Manche" – l'objectif étant de lutter contre l'immigration illégale par voie routière.

"Frontière intelligente"

"Le Royaume-Uni s'est engagé à un investissement financier de 62,7 millions d'euros en 2021-22 pour appuyer la France" et développer les moyens de lutte contre l'immigration irrégulière, indique cette déclaration conjointe.

Le texte évoque la mise en place, "à terme", d'une "frontière intelligente" le long du littoral, avec une technologie de surveillance "pour mieux détecter les tentatives de passage".

Le Royaume-Uni et la France "soutiennent l'idée d'un accord de réadmission entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, qui présentera des avantages mutuels en terme de dissuasion de la migration illégale, de protection des personnes vulnérables et de lutte contre les organisations criminelles".

"Confrontée à des flux migratoires sans précédent aux frontières sud", la France "souligne son engagement ferme à améliorer le contrôle de l'ensemble de ses frontières".

Par ailleurs, les députés britanniques examinent cette semaine le projet de loi sur la réforme du système d'asile. Il prévoit d'augmenter à quatre ans, contre six mois actuellement, la peine de prison encourue par les migrants cherchant à entrer illégalement dans le pays et de porter à la prison à vie – contre 14 ans d'emprisonnement actuellement – le maximum encouru par les passeurs.

Avec AFP

