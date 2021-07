La loi sur le passe sanitaire en vigueur le 9 août, l'état d'urgence déclaré en Guadeloupe

La nouvelle loi sanitaire devrait entrer en vigueur le 9 août prochain, a annoncé, mercredi, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Après La Réunion et la Martinique, il a par ailleurs déclaré que la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy allaient être placés en état d'urgence sanitaire.

La nouvelle loi sur les mesures anti-Covid, dont le passe sanitaire, entrera en vigueur le 9 août prochain, a déclaré mercredi 28 juillet le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à l'issue du Conseil des ministres.

"Le Conseil constitutionnel a indiqué qu'il rendrait sa décision le 5 août prochain, la loi sera donc promulguée dans la foulée, avec une entrée en vigueur que nous prévoyons pour le 9 août", a déclaré Gabriel Attal.

Il y aura "au départ, un temps d'adaptation, de tolérance, de pédagogie, d'accompagnement pour les acteurs concernés" par l'obligation de présenter un passe sanitaire, a-t-il répété, en évoquant la "période de rodage d'une semaine" accordée aux établissements qui s'y soumettent déjà.

"Pour les acteurs des transports, de la restauration, des bars et les acteurs qui appliqueront le passe sanitaire à compter de cette date, il y aura évidemment ce temps d'adaptation et de rodage dans un premier temps", selon Gabriel Attal.

Le passe sanitaire est déjà obligatoire depuis le 21 juillet dans les lieux de loisirs et de culture (cinémas, musées...) qui rassemblent plus de 50 personnes. Il doit être étendu aux cafés-restaurants, foires et salons, avions, trains et cars longs trajets, ainsi qu'aux établissements médicaux.

Ce certificat – un test Covid négatif, une attestation de vaccination ou un certificat de rétablissement – fait l'objet depuis plusieurs semaines de manifestations de personnes opposées à ce dispositif. Un recours a été déposé à l'initiative de l'opposition de gauche devant le Conseil constitutionnel dans l'espoir de faire censurer cette mesure jugée attentatoire aux libertés. Le gouvernement a déposé un recours identique, mais pour au contraire la faire valider comme conforme aux principes fondamentaux du droit.

État d'urgence en Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barthélémy

Le porte-parole du gouvernement a par ailleurs annoncé que l'état d'urgence sanitaire sera déclaré mercredi à minuit en Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barthélémy pour "prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger les centres hospitaliers locaux qui pourraient rapidement se retrouver sous forte tension" avec la recrudescence de cas de Covid-19.

"En Guadeloupe, seuls 15 % de la population est complètement vaccinée", alors qu'à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, "le taux d'incidence atteint 1 714 cas pour 100 000 habitants", a souligné Gabriel Attal.

Ce régime d'exception permet notamment de limiter la circulation des personnes, voire d'ordonner un reconfinement local en cas de circulation trop active du virus.

L'état d'urgence sanitaire avait déjà été réinstauré à La Réunion et en Martinique. Dans ce département des Antilles, le porte-parole du gouvernement a décrit une "situation très difficile, où nous avons déployé le service de santé des armées pour accueillir au maximum les patients dans de bonnes conditions à l'hôpital".

