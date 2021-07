Passe sanitaire en France : où il est exigé et ce qui change le 9 août

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a indiqué mercredi que les nouvelles dispositions du passe sanitaire entreraient en vigueur le 9 août. France 24 fait le point sur ce qui est déjà en place et sur les changements à venir.

La nouvelle loi sur les mesures anti-Covid, dont l'extension controversée du passe sanitaire pour les personnes majeures, entrera en vigueur le 9 août prochain, a déclaré le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à l'issue du Conseil des ministres mercredi 28 juillet.

Avant cela, la loi doit passer une dernière étape : l’examen par le Conseil constitutionnel, dont l’avis est attendu le 5 août. Celui-ci peut valider la loi dans son ensemble ou censurer certains articles.

En attendant, le gouvernement va de l’avant et semble partir du principe que la loi sanitaire sera entièrement appliquée. Il y aura "au départ, un temps d'adaptation, de tolérance, de pédagogie, d'accompagnement pour les acteurs concernés" par l'obligation de contrôler le passe sanitaire, a toutefois tenté de rassurer Gabriel Attal, en évoquant la "période de rodage d'une semaine" accordée aux établissements qui s'y soumettent déjà.

Le passe sanitaire peut être obtenu avec, au choix :

un schéma vaccinal complet ;

un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures ;

un certificat de rétablissement du Covid-19 de moins de six mois.

Il est obligatoire depuis le 21 juillet dans les lieux de loisirs et de culture qui rassemblent plus de 50 personnes et le sera à partir du 9 août dans les restaurants et les transports notamment. Voici la liste complète des lieux qui y sont déjà ou qui y seront soumis.

Lieux concernés en France par l'obligation de présenter un passe sanitaire pour y accéder. © Infographie, France 24

