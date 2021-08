Malgré les appels de l'OMS, Emmanuel Macron confirme un rappel vaccinal pour les plus fragiles

Un manifestant brandit une pancarte appelant à la vaccination, le 31 juillet 2021, à Nantes. © Jean-François Monier, AFP

Emmanuel Macron a confirmé, jeudi, que l'exécutif se préparait à organiser une campagne de rappel vaccinal anti-Covid "à la rentrée" pour "les plus fragiles et les plus âgés". Cette annonce intervient après l'appel du patron de l'OMS à un moratoire sur ces doses de rappel pour pouvoir mettre ces vaccins à disposition des pays qui n'ont pu immuniser qu'une partie infime de leur population.