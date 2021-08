Covid-19 : Olivier Véran appelle les soignants à se rendre en Guadeloupe et en Martinique

Le ministre de la Santé Olivier Véran a lancé, dimanche, un appel aux soignants, les invitant à prêter main forte en Guadeloupe et en Martinique, particulièrement touchées par la nouvelle vague de Covid-19. Dans la foulée, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a annoncé dès mardi sa venue dans ces deux territoires d'Outre-mer.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a adressé, dimanche 8 août, un appel auprès des soignants pour qu'ils se rendent en Martinique ou en Guadeloupe où la situation sanitaire se détériore grandement.

"Je fais appel à la solidarité nationale de nos soignants de métropole pour venir en aide aux hôpitaux ultra-marins, et notamment de Martinique et de Guadeloupe, qui font face à une vague épidémique très intense et qui frappe une population encore trop peu vaccinée", a-t-il dit sur Twitter.

Face à la situation sanitaire en Martinique et en Guadeloupe, j’en appelle à la solidarité nationale pour venir en soutien aux équipes médicales sur place.

"Si vous êtes prêts à apporter une aide supplémentaire dans la lutte contre l'épidémie, je vous demande de contacter votre chef d'établissement, si travaillez à l'hôpital, ou de prendre contact avec l'ARS pour qu'on puisse prévoir avec vous le soutien que vous pourrez apporter aux populations locales de Guadeloupe et de Martinique", a-t-il ajouté.

Le message s'adresse aux médecins anesthésistes, réanimateurs, urgentistes, infectiologues, infirmiers, notamment de réanimation, ou encore aides-soignants. Le ministre précise que l'État prendra en charge les frais de déplacement et d'hébergement et qu'il y aurait une "rémunération à la clé".

Un premier vol dès mardi

Les autorités de santé ont "armé de nombreux lits de réanimation supplémentaires" et fait appel à "tous les moyens civils et militaires disponibles", a-t-il ajouté. Il précise qu'un premier avion partira dès mardi avec à son bord déjà des dizaines de soignants.

Par ailleurs, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, se rendra à partir de mardi en Guadeloupe et en Martinique où un reconfinement partiel a été instauré pour faire face à "la forte reprise de l'épidémie". "L'État est présent aux côtés des Antillais pour faire face à la forte reprise de l'épidémie de Covid-19 en Guadeloupe et en Martinique", a annoncé le ministre sur Twitter.

"Je m'y rendrai dès mardi pour faire un point d'étape sur les mesures de freinage mises en place et accompagner les renforts venus de l'Hexagone", a-t-il ajouté. Sébastien Lecornu arrivera mardi soir en Guadeloupe et se rendra jeudi en Martinique, a précisé son entourage.

La situation sanitaire en Guadeloupe et Martinique s'est fortement dégradée dans les dernières semaines à la faveur de la propagation du variant Delta, une souche du coronavirus plus contagieuse que celles détectées jusque-là.

Hôpitaux saturés et état d'urgence

La population est par ailleurs particulièrement sceptique vis-à-vis du vaccin contre le Covid-19. Seulement 21 % de la population en Guadeloupe et Martinique avait reçu une première dose de vaccin en date du 5 août, selon les données du site COVIDTracker.

Le taux d'occupation en service de réanimation était de 200 % en Martinique et de 150 % en Guadeloupe. Face à la situation, l'état d'urgence a été déclaré sur les deux îles ainsi que sur les îles de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et l'île de La Réunion.

En outre, afin d'augmenter la capacité d'accueil en réanimation au CHU de Fort-de-France, 50 militaires du service de santé des armées et du régiment médical de l'armée de terre sont arrivés en Martinique au cours de la semaine.

Un confinement est en vigueur à partir de 20 h en Guadeloupe et de 19 h en Martinique pour toute la nuit, et seuls les déplacements dans un rayon de 10 kilomètres sont autorisés en journée. Au-delà, un justificatif est exigé.

Avec AFP et Reuters

