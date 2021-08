Dans le Var, l'incendie ne progresse plus, mais menace de s'étendre dans les prochains jours

Des pompiers pulvérisent de l'eau pour éteindre un incendie, dans la commune des Mayons, dans le Var, le 20 août 2021. © Sylvain Thomas, AFP

6 mn

L'incendie qui frappe le département du Var depuis le début de la semaine était "fixé" mais pas encore éteint vendredi, ont annoncé les pompiers, qui surveillent une éventuelle progression du feu ce week-end. Pour l'heure, cet incendie, le pire de l'année en France, a fait deux morts et 26 blessés et a détruit plus de 7 000 hectares de végétation.