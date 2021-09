Emmanuel Macron à Marseille pour aider la cité phocéenne à rattraper son retard

Accompagné de sept ministres, le chef de l'État Emmanuel Macron se rend à Marseille du 1er au 3 septembre pour présenter un plan ambitieux d'investissements dans les écoles, les transports et la rénovation urbaine.

Emmanuel Macron est attendu, mercredi 1er septembre, à Marseille pour présenter un ambitieux plan destiné à donner un nouveau souffle à la deuxième ville de France, dont il dit vouloir faire une "capitale de la Méditerranée".

Entamé après le conseil des ministres, ce déplacement de deux jours et demi est le plus long consacré par le chef de l'État à une seule ville depuis le début de son quinquennat.

Il est justifié par la place "singulière", selon l'Élysée, qu'occupe la cité phocéenne en France, mais aussi "l'urgence" de sa situation, illustrée en particulier par la recrudescence des règlements de comptes sanglants cet été.

"C'est une ville dans une situation financière exsangue, qui n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Cela fait longtemps qu'elle rate ses rendez-vous", regrette son maire socialiste Benoît Payan, 43 ans, interrogé par l'AFP.

Il ne demande cependant pas qu'Emmanuel Macron "fasse l'aumône" durant sa visite, dont le point fort sera la présentation du plan "Marseille en grand", jeudi après-midi au palais du Pharo.

Soucieux de respecter les susceptibilités locales, l'Élysée assure que "ce plan a été co-construit en lien étroit avec différents acteurs, en particulier les élus locaux", et qu'il ne s'agit pas que "Paris gère Marseille".

Plan de rénovation des écoles

Accompagné de sept ministres, le chef de l'État devrait annoncer le déblocage d'importants moyens financiers dans trois secteurs où Marseille affiche un grand retard structurel : les écoles, les transports et la rénovation urbaine.

Il les détaillera notamment en assistant jeudi matin à la rentrée dans une école des "quartiers nord", les plus populaires. La municipalité a lancé un vaste plan de rénovation de plus de 200 des 472 écoles de la ville pour un montant de 1,2 milliard d'euros, dont une partie sera prise en charge par l'État.

Emmanuel Macron devrait également faire des annonces pour combler le déficit criant de transports collectifs à Marseille, qui ne compte que deux lignes de métro pour 900 000 habitants dans la ville et près de 1,6 million dans l'agglomération. Des investissements sont en outre attendus dans la réhabilitation des logements insalubres, près de trois ans après la mort de huit personnes dans l'effondrement d'un immeuble rue d'Aubagne.

Le chef de l'État ne pourra échapper au débat brûlant sur l'insécurité et le trafic de drogue qui gangrène certaines cités. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a promis 300 policiers supplémentaires d'ici 2023, en plus de deux compagnies de CRS (120 personnels) désormais basées en permanence dans la ville, mais Benoît Payan estime qu'il manque 800 policiers nationaux.

"À quand un réveil des consciences ?", a lancé l'archevêque de Marseille, Mgr Jean-Marc Aveline, à la veille de la visite. "Sous nos yeux, des mafias meurtrières et sans scrupule transforment la jeunesse des quartiers pauvres en chair à canon pour trafics en tous genres, armes, drogue, prostitution, etc.", a-t-il accusé.

Les élus locaux attentistes

Durant ce déplacement, "Emmanuel Macron va un peu raser gratis : il va annoncer des chiffres et on ne sait pas si les sommes seront là. C'est la période électorale, (...) il dépense, il arrose" et "on voit le niveau de la dette" qui "n'a jamais été aussi élevé", a dénoncé mardi le député LR Éric Ciotti sur FranceInfo.

De leur côté, les élus locaux se montrent attentistes, rappelant qu'en 2012 le Premier ministre Jean-Marc Ayrault avait déjà présenté un plan global d'action destiné à "sortir Marseille de ses difficultés".

Après un dîner jeudi avec le chef du gouvernement italien Mario Draghi, un allié en Europe, Emmanuel Macron consacrera la journée de vendredi à l'environnement, avec une sortie en mer dans le parc national des Calanques et l'ouverture du Congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), qui se tient à Marseille jusqu'au 11 septembre.

Ce déplacement à Marseille devrait dominer l'actualité politique de la fin de la semaine, ce qui donnera l'opportunité à l'exécutif de montrer qu'il est "dans l'action" alors que les partis d'opposition sont focalisés sur le lancement de la campagne pour la présidentielle d'avril 2022.

Emmanuel Macron entend ainsi continuer à occuper le terrain tout le mois de septembre, en particulier sur les dossiers de la relance, de la sécurité et de la jeunesse.

