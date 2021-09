Depuis l'espace, une dictée géante avec l'astronaute Thomas Pesquet

L'astronaute français Thomas Pesquet lira, dans un message préenregistré depuis l'espace, un extrait du livre de Marguerite Duras "Un barrage contre le Pacifique", qui sera diffusé le 5 septembre lors de la "Dictée géante" à Paris. © Agence spatiale européenne (ESA), AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 4 mn

Des amoureux de l'espace et des mots participeront, dimanche, à une dictée géante, qui sera lue, depuis l'espace, par Thomas Pesquet et retransmise au Musée de l'air et de l'espace du Bourget, près de Paris. L'astronaute a choisi un extrait du roman de Marguerite Duras "Un barrage contre le Pacifique".