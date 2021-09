ATTENTATS DU 13-NOVEMBRE

Attentats du 13 novembre 2015 : les dessous d’un procès hors norme

La salle d'audience temporaire installée au palais de justice de Paris pour le procès des attentats du 13 novembre 2015. © AFP (archives)

Texte par : Bahar MAKOOI | Vidéo par : Claire PACCALIN 8 mn

Historique et inédit par son ampleur, le procès des attentats du 13-Novembre a nécessité plus de deux ans de préparation pour mettre sur pied un dispositif judiciaire titanesque et hautement sécurisé. Pendant neuf mois, plus de 300 témoins seront entendus par la cour d'assises spéciale de Paris, qui sera chargée de juger 20 accusés, dont Salah Abdeslam.