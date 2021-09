Olivier Véran annonce la contraception gratuite en France pour les femmes jusqu’à 25 ans

Le gouvernement français va désormais prendre en charge la contraception chez les femmes de 25 ans ou moins. © Philippe Huguen, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 mn

La contraception sera désormais gratuite pour les femmes jusqu'à 25 ans, et non plus réservée aux jeunes filles mineures, a annoncé jeudi sur France 2 le ministre de la Santé, Olivier Véran.