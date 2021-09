Rencontre Le Drian-Blinken : pour la France, la sortie de crise prendra du "temps"

La sortie de crise entre la France et les États-Unis va prendre du "temps" et demander des "actes", a affirmé jeudi le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian à l'issue d'un d'un entretien à New York avec son homologue américain Antony Blinken.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a constaté que la sortie de crise entre la France et les États-Unis "prendrait du temps" et demandera des "actes", a rapporté, jeudi 23 septembre, le Quai d'Orsay dans un communiqué, à l'issue d'un entretien à New York entre le chef de la diplomatie française et son homologue américain, Antony Blinken.

Le ministre français a "rappelé qu'une première étape avait été franchie lors de l'appel des deux présidents (Joe Biden et Emmanuel Macron, mercredi) mais a constaté que la sortie de crise entre nos deux pays prendrait du temps et requerrait des actes", indique un communiqué de son ministère, publié après la rencontre dans les locaux de la mission diplomatique française auprès de l'ONU.

Jean-Yves Le Drian a par ailleurs convenu de "maintenir un contact étroit" avec le secrétaire d'État américain, est-il ajouté dans le communiqué.

Colère française

La décision soudaine de l'Australie d'annuler un contrat passé avec la France pour acquérir 12 sous-marins français et de conclure à la place un partenariat stratégique avec les États-Unis et la Grande-Bretagne a provoqué la colère de la France. Paris a dénoncé un "coup dans le dos" et a rappelé la semaine dernière ses ambassadeurs à Washington et à Canberra.

Jean-Yves Le Drian avait souligné samedi dernier que le rappel par Paris de ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie était un "acte politique lourd" montrant "la force de la crise".

Le président français Emmanuel Macron et le président américain Joe Biden ont convenu, mercredi lors d'un entretien téléphonique, de lancer des "consultations approfondies" pour mettre en place les "conditions garantissant la confiance" entre Paris et Washington après la crise provoquée par cette affaire.

La France a promis que son ambassadeur aux États-Unis retournerait la semaine prochaine à Washington.

Les deux chefs d'État ont prévu de se rencontrer fin octobre en Europe, ont fait savoir mercredi l'Élysée et la Maison blanche.

Avec AFP et Reuters

