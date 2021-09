disparition

Figure des années Mitterrand, l'ex-ministre socialiste Paul Quilès est mort

Paul Quilès, ministre des Postes et des Télécommunications, consulte une télévision de poche, le 15 mars 1990, lors du Xe congrès national du Parti socialiste, à Rennes. © AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

L'ex-ministre socialiste et figure de la Mitterrandie Paul Quilès est décédé, vendredi matin, à Paris, à l'âge de 79 ans. Il fut notamment ministre de l'Intérieur et de la Défense dans les années 80 et 90.