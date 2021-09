L'actu en dessin : Cartooning for Peace, 15 ans au service de la paix et de la liberté d'expression

Depuis sa création en 2006, le réseau de Cartooning for Peace s'est élargi et réunit aujourd'hui plus de 250 dessinateurs répartis dans plus de 70 pays.

Fondée par Plantu en 2006, l'association Cartooning for Peace, créée pour promouvoir le dessin de presse et oeuvrer pour les droits de l'Homme et la liberté d'expression, a fêté ses 15 ans mardi. Un anniversaire qui coïncide avec la Journée internationale de la paix.

Cartooning for Peace fête ses 15 ans. Depuis sa création en 2006, le réseau – créé pour promouvoir le dessin de presse et œuvrer pour le dialogue démocratique, la liberté d'expression, les droits de l'Homme et la paix – s'est élargi et réunit aujourd'hui plus de 250 dessinateurs répartis dans plus de 70 pays.

Fondée par Plantu et présidée aujourd’hui par Kak, l’association loi 1901 est reconnue d’intérêt général et promeut notamment les droits de l’Homme et les valeurs fondamentales de la démocratie.

À l'occasion de cet anniversaire, Cartooning for Peace proposera, à l'automne, différents rendez-vous afin de célébrer la richesse et l’actualité du dessin de presse.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l’universalité du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits de l’Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

