Raphaël Glucksmann appelle Emmanuel Macron à "porter la cause des Ouïghours à Bruxelles"

L'essayiste et député européen Raphaël Glucksmann, qui participe, samedi, à une manifestation en soutien aux Ouïghours, à Paris, place de la Bastille, a appelé, sur France 24, le président de la République à "défendre la cause des Ouïghours" auprès de ses partenaires européens.

Publicité Lire la suite

L'institut ouïghour d’Europe organise, samedi 2 octobre, à Paris, une grande manifestation "contre le génocide" des Ouïghours par la Chine au Xinjiang. Parmi les soutiens de cette minorité, majoritairement musulmane, persécutée par Pékin, le député européen Raphaël Glucksmann, a appelé, sur l'antenne de France 24, l'Union européenne à interdire sur son sol les "produits issus de l'esclavage des Ouïghours" et à sanctionner les responsables de la "déportation de tout un peuple".

L'homme politique français demande au Parlement de reconnaître le risque d'un "génocide" perpétré par les autorités chinoises et appelle Emmanuel Macron à "porter la cause des Ouïghours à Bruxelles".

Selon Amnesty international, un million de Ouïghours et autres minorités ethniques seraient détenus dans des camps d'emprisonnement et subiraient viols, tortures et travaux forcés.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne