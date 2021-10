France : un week-end de commémorations un an après le drame de la tempête Alex

Une maison au bord de l'effondrement après les crues dévastatrices sur le village de Breil-sur-Roya, le 5 octobre 2020, dans le sud de la France. © Valéry Hache, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 6 mn

Le 2 octobre 2020, un déluge s'était abattu sur l'arrière-pays de Nice et Menton, faisant 10 morts et huit disparus. Un an après, de nombreux hommages sont prévus dans ces trois vallées des Alpes-Maritimes encore meurtries par l'une des pires catastrophes naturelle en France depuis la Seconde Guerre mondiale.