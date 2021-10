"Un phénix", "une leçon de courage"... Après la mort de Bernard Tapie, les hommages

Bernard Tapie lors de l'émission télévisée "L'Heure de Vérité" à Paris, le 10 octobre 1993. © Georges Bendrihem, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 6 mn

De la politique au monde du sport, les réactions se multipliaient, dimanche, après l'annonce de la mort de Bernard Tapie. D'Emmanuel Macron à Christian Estrosi, en passant par Jean-Michel Aulas et Roland Courbis, tous saluent le courage et la combativité de celui qui fut ministre, homme d'affaires et dirigeant de club de football.