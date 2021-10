Le reporter de France 24 Roméo Langlois récompensé à la 28e édition du Figra

Image extraite du documentaire de Roméo Langlois "Maracaïbo, génération sacrifiée", sur la descente aux enfers du Venezuela, primé le 2 octobre 2021 au Figra. © Roméo Langlois, France 24

La 28e édition du Festival international du grand reportage d’actualité et du documentaire de société (Figra) a récompensé samedi les auteurs du documentaire "On the line, les expulsés de l'Amérique". Le grand reporter de France 24 Roméo Langlois a également été primé.