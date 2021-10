Salaire, retraite, assurance chômage : nouvelle mobilisation dans toute la France

Un syndicaliste de Force ouvrière, le 5 février 2019, à Rennes. © Damien Meyer, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 4 mn

À plus de six mois de la présidentielle, les salariés et chômeurs sont appelés à se mobiliser mardi dans toute la France à l'appel des syndicats pour exiger notamment des revalorisations salariales et évoquer l'assurance chômage, ou encore la question des retraites.