Présidentielle : Xavier Bertrand annonce qu'il participera au congrès des militants LR

Je serai candidat au congrès @LesRepublicains. Ce congrès est la seule façon d’avoir le plus vite possible un candidat de la droite et du centre. Divisés, nous sommes sûrs de perdre. Rassemblés, nous pouvons gagner et je veux gagner. #JT20H pic.twitter.com/Sst9dZxns2