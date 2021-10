Vers un report d'un an du sommet de la Francophonie organisé en Tunisie

Lors d’une réunion du Conseil permanent de l’Organisation internationale de la Francophonie, organisée mardi, les représentants des 88 États membres et associés ont convenu de proposer le report du sommet de la Francophonie, qui devait avoir lieu à Djerba en novembre, à l’automne 2022.

"Dans un souci de cohésion et de solidarité", les États de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) se sont entendus pour proposer un report d’un an du sommet de la Francophonie qui devait avoir lieu en novembre à Djerba, en Tunisie.

"Les représentants des États et gouvernements membres ont débattu ouvertement et dans un souci de cohésion et de solidarité, sur l’organisation du Sommet en Tunisie dans les délais initialement prévus, indique l'OIF dans un communiqué publié mardi 12 octobre sur son site. Ils sont arrivés à un consensus sur la nécessité de reporter d’un an le 18e Sommet de la Francophonie, afin de permettre à la Tunisie de pouvoir organiser cette instance importante dans les conditions les plus optimales".

Et d'ajouter : "Afin de pouvoir valider rapidement cette proposition, les membres du Conseil permanent de la Francophonie recommandent la tenue, dans les plus brefs délais, d’une session extraordinaire de la Conférence ministérielle de la Francophonie".

Cette décision, qui semble liée à la situation politique en Tunisie, intervient deux semaines après que la Secrétaire générale a mené des consultations auprès des autorités tunisiennes et d’autres pays membres de la Francophonie sur la tenue du Sommet de la Francophonie à Djerba.

La Tunisie s'est dotée lundi d'un nouveau gouvernement, onze semaines après l'éviction du précédent cabinet par le président Kaïs Saïed qui s'est arrogé les pleins pouvoirs le 25 juillet.

