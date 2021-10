Tempête Aurore : 120 000 foyers sans électricité, le trafic SNCF en voie d'amélioration

Des milliers de techniciens sont à pied d'œuvre, jeudi, pour rétablir l'électricité après le passage de la tempête Aurore dans la nuit. Le trafic ferroviaire, fortement perturbé dans la matinée, reprend progressivement.

La tempête Aurore a laissé des traces. Quelque 120 000 foyers étaient privés d'électricité en France jeudi 21 octobre, à midi, tandis que la circulation des trains reprenait progressivement dans le nord de la France, après le passage de la tempête Aurore dans la nuit.

Plus de la moitié des 250 000 foyers privés d'électricité dans la matinée "ont d'ores et déjà été réalimentés", a indiqué Enedis dans un point de situation à midi.

"4 000 techniciens et salariés d'entreprises prestataires sont actuellement à pied d'œuvre", ajoute le gestionnaire du réseau d'électricité, qui précise avoir déclenché la "Force d'intervention rapide de l'électricité (Fire)".

Amélioration à la SNCF

Par ailleurs, "plusieurs centaines d'incidents" ont été répertoriés sur les voies ferrées, "avec des arbres, des branches et divers objets (un trampoline, des bâches, des tôles, etc.) qui se sont envolés et sont tombés sur les voies ou sur les caténaires", selon la SNCF.

La circulation s'améliorait toutefois dans les régions les plus touchées (Normandie, Hauts-de-France, Île-de-France, Lorraine et Champagne-Ardennes), a précisé la SNCF à l'AFP à la mi-journée. Le trafic des TGV n'a pas été touché par la tempête.

En Île-de-France, de grosses perturbations ont été enregistrées sur la plupart des lignes de RER et des trains passant par la gare Saint-Lazare dans la matinée. Mais la majorité fonctionnait quasiment normalement à la mi-journée "avec quelques points encore difficiles en cours de dégagement, notamment dans la zone de Pontoise, au nord de la ligne D dans le Val d'Oise et Paris-Crépy". La reprise est "envisagée vers 17 h", précise la SNCF.

Un millier d'agents ont été mobilisés dans la nuit pour nettoyer, remettre en état les infrastructures abîmées, assurer la circulation et adapter les plans de transport, tandis que les premiers trains ont été envoyés en reconnaissance avec des agents équipés de tronçonneuses pour dégager les voies, selon la SNCF.

En Normandie, la circulation restait interrompue sur certains axes, "le temps de reconnaître toutes les voies sur les lignes", précise le groupe ferroviaire. Les lignes Caen-Paris et Deauville-Paris devaient reprendre vers 17 h et Le Havre/Rouen/Paris et Paris-Granville vers 14 h.

Dans les Hauts-de-France, la ligne Paris-Amiens a repris mais Paris-Laon devra attendre 18 h.

"Renseignez-vous sur les trains qui circulent avant de vous rendre en gare, et restez prudents", a écrit le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, dans un tweet.

Aurore désormais en Allemagne

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un arbre s'est couché sur la voie sur la ligne de train Paris-Granville et une centaine de passagers ont été pris en charge par les pompiers et la ville d'Argentan, en lien avec la SNCF, a annoncé la préfecture de l'Orne jeudi sur Twitter.

En Bretagne, plusieurs lignes ont également été coupées par les intempéries, notamment entre Rennes et Saint-Malo ou Quimper et Brest. À Plozévet (Finistère), une maison en construction s'est écroulée lors du passage de la tempête, a constaté un photographe de l'AFP.

Les arbres, ayant pour la plupart encore leurs feuilles, ont été facilement déracinés par cette tempête, la première de la saison, a souligné Météo France dans un bulletin.

Des rafales de 175 km/h ont été mesurées à Fécamp (Seine-Maritime), 143 km/h à Granville (Manche), 134 km/h à l'île de Groix (Morbihan), et 109 km/h à Paris Montsouris, selon l'institut météorologique.

La dépression Aurore continue de se déplacer vers l'est et concerne désormais l'Allemagne, selon Météo France.

