France 24 lance sa nouvelle grille dès le 1er novembre

À compter du 1er novembre 2021, France 24 en français fait évoluer sa grille de programmes. Les émissions de la chaîne internationale d’information continue sont désormais regroupées par thématique, pour mieux donner rendez-vous chaque jour aux téléspectatrices et téléspectateurs.

Dans le souci d'améliorer la lisibilité de son antenne, la chaîne d'information internationale France 24 en français lance une nouvelle grille des programmes dès le 1er novembre 2021.

Une grille axée sur quatre thèmes.

• "Vu.e.s de France", du lundi au vendredi à 10h15 et 15h45 (heure de Paris), rassemble toute l'actualité politique, sociétale, culturelle et économique de l'Hexagone.

On y retrouve en alternance l'émission de société "C'est en France", présentée par Claire Bonnichon, le programme culturel "Le Paris des Arts", présentée par Valérie Fayolle, "Légendes urbaines", axé sur le rap hexagonal présentée par Juliette Fievet, "Pas2Quartier", présentée par Ségolène Malterre et Wassim Nasr, qui met en avant les initiatives des habitants de quartiers populaires, ainsi que l'émission "Mode".

• La case "Aux quatre coins du monde", à 10h45 et 15h15, propose un tour d'horizon de l'actualité à la rencontre de celles et ceux qui font l'Afrique, l'Amérique, le Moyen-Orient, l'Europe ainsi que la France.

Cette thématique rassemble "Express Orient", présentée par Meriem Amellal, "Cap Amériques", présentée par Elisabeth Allain, "Afrique Hebdo", présentée par Valériane Gauthier, "Ici l'Europe", présentée par Caroline de Camaret (France 24), Dominique Baillard (RFI) et Marie Brémeau (Public Sénat), "L'Europe dans tous ses états", présentée par Caroline de Camaret, "Le Monde dans tous ses états", présentée par Raphaël Kahane (le samedi), ainsi que "Outre-mer",, présentée par Kelly Pujar, Marie Radovic, Kessi Weishaupt (France Télévisions).

• "Au plus près", à 11h15 et 16h15, met en valeur le travail des journalistes de France 24 au plus près du terrain, des grands événements, des témoins de l'actualité…

Sont diffusées dans cette case : "Reporters", présentée par Antoine Cormery, "Billet Retour", présentée par Vincent Roux, "Élément Terre", présentée par Marina Bertsch, "Actuelles", présentée par Virginie Herz ainsi que "Les Observateurs", présentée par Alexandre Capron.

• "Parlons-en !", à 11h45 et 17h15, propose des débats, des analyses, des entretiens avec les personnalités qui font l'actualité politique et économique en France et dans le monde.

Sont diffusées dans cette case "L'Entretien", l'émission "Politique", présentée par Roselyne Febvre (France 24) et Jean-Marie Colombani (Slate), "Face-à-Face", présentée par Roselyne Febvre, "Demain à la une", présentée par Aziza Nait Sibaha (le samedi), "Mardi Politique", présentée par Roselyne Febvre (France 24) et Frédéric Rivière (RFI), "L'entretien de l'intelligence économique", et "L'invité de l'économie", présentées par Ali Laïdi, "Le gros mot de l'éco", présentée par Myriam Mascarello, ainsi que "La semaine de l'éco", présentée par Karina Chabour.

• Enfin, "À l'Affiche !" à 12h15 et 16h45 est le rendez-vous quotidien pour suivre les grands événements culturels et durant lequel les artistes partagent leur passion, présentée par Sonia Patricelli.

Plus de débats et de reportages

Deux nouveaux rendez-vous viennent aussi enrichir les antennes. Dès le lundi 8 novembre, France 24 propose "On va plus loin" à 20h40, une nouvelle émission quotidienne dans laquelle Raphaël Kahane reçoit les chroniqueurs internationaux de la chaîne et des éditorialistes pour débattre des sujets d'actualité du jour. Et l'offre de reportages de France 24 est renforcée avec la diffusion, plusieurs fois dans l'année dans l'émission "Reporters, le doc", d'un format long documentaire de 52 minutes.

Les journées restent rythmées par les trois grandes tranches d'information "Paris Direct" (de 6h à 10h, de 12h à 15h et de 18h à minuit, qui offrent un tour complet de l'actualité, ponctué par un journal toutes les demi-heures, des reportages, des entretiens, des chroniques internationales, culturelles, sportives, économiques et de lutte contre les infox.

France 24, chaîne d'information internationale de référence dans le paysage audiovisuel mondial, renforce ainsi son offre éditoriale et la lisibilité de ses programmes pour son audience qui atteint près de 100 million de téléspectateurs mesurés chaque semaine.

