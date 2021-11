ALLOCUTION PRÉSIDENTIELLE

Covid-19, retraites, nucléaire... ce qu'il faut retenir de l'allocution d'Emmanuel Macron

Allocution télévisée du président Emmanuel Macron, le 12 juillet 2021. © Ludovic Marin, AFP/Archives

Le maintien du passe sanitaire sera conditionné à la dose de rappel pour les plus de 65 ans à partir du 15 décembre, a annoncé Emmanuel Macron mardi, lors d'une allocution télévisée consacrée au rebond de l'épidémie de Covid-19 et aux priorités de la fin de son quinquennat. Le président français a également évoqué la construction de nouveaux réacteurs nucléaires en France et la réforme des retraites.