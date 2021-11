Affaire Fillon : le procès en appel de l'ex-Premier ministre et de son épouse s'est ouvert à Paris

François Fillon, à droite, et son épouse Penelope photographiés à leur arrivée au palais de justice de Paris, le 29 juin 2020. © Michel Euler, AP (archives)

Les époux Fillon de nouveau face aux juges : l'ancien Premier ministre François Fillon, sa femme Penelope et son ex-suppléant Marc Joulaud sont de nouveau jugés à partir de lundi dans l'affaire des soupçons d'emplois fictifs de Penelope Fillon. Ce second procès se tient près d'un an et demi après la condamnation en première instance de l'ex-locataire de Matignon pour détournement de fonds publics notamment, à cinq ans d'emprisonnement dont deux ferme.