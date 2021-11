Traversées de la Manche : Decathlon retire ses kayaks de la vente à Calais et Grande-Synthe

Trois migrants tentent de traverser la Manche à bord d'un canoë-kayak, en 2018. © Archives - AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

L'enseigne spécialisée dans la vente d'équipements sportifs a décidé de ne plus proposer des kayaks à la vente dans les rayons de ses magasins de Calais et Grande-Synthe. Ces articles sont "détournés de leur usage sportif" et "peuvent servir d'embarcations pour traverser la Manche" a fait valoir Decathlon.