Les violences conjugales ont augmenté de 10% en 2020 en France

Près de 90% des victimes de violences conjugales en France sont des femmes. Ici, lors d'une manifestation contre les violences faites aux femmes et contre les cas d'harcèlement, à Paris le 20 novembre 2021.

Les services de police et de gendarmerie ont enregistré une hausse de 10 % des violences conjugales en France, ayant concerné près de 160 000 personnes tous sexes confondus en 2020, a annoncé lundi le service statistiques du ministère de l'Intérieur.

C’est une hausse alarmante en France qui prend en compte des faits ayant lieu pendant les confinements de 2020. Le ministère de l’intérieur a révélé lundi 22 novembre que les services de police et de gendarmerie ont enregistré une augmentation de 10 % des violences conjugales en France en 2020, qui a concerné 159 400 personnes tous sexes confondus. Une majorité écrasante des victimes sont des femmes.

Environ 87 % des victimes de violences conjugales sont des femmes, soit 139 200, une proportion stable par rapport à 2019, selon ces chiffres du ministère, qui ne comptabilisent pas les homicides.

En 2020, 102 femmes avaient été tuées sous les coups de leur conjoint ou ex. Elles étaient 146 en 2019.

Les victimes ont majoritairement, comme en 2019, subit des violences physiques volontaires ayant entraîné ou non une incapacité totale de travail.

Quelque 5 500 personnes (soit 3 % des victimes), des femmes à une écrasante majorité (5 400), ont porté plainte pour viol ou agression sexuelle par leur conjoint.

Les violences conjugales ont augmenté de 10 % lors du premier confinement - si l'on prend en compte la date de commission des faits - par rapport à la même période en 2019.

Ces violences ont baissé de 13 % sur la période du deuxième confinement, même si ces chiffres ne sont pas définitifs, souligne le ministère, "puisqu'ils ne comptabilisent que les faits commis pendant les confinements qui ont été portés à la connaissance de la police et la gendarmerie au plus tard début janvier 2021".

La Seine-Saint-Denis et la Guyane parmi les départements les plus touchés

L'Aveyron est le département qui présente le plus faible nombre de victimes enregistrées par habitante (2,7 femmes victimes âgées de 20 ans ou plus pour 1 000 habitantes de mêmes sexe et âge).

À l'inverse, la Seine-Saint-Denis et la Guyane sont les deux départements de France les plus touchés.

Selon les enquêtes de victimation Cadre de vie et sécurité, réalisées par l'Insee pour compléter les données brutes des plaintes enregistrées, 295 000 personnes, dont 213 000 femmes, déclarent en moyenne avoir été victimes de violences physiques et/ou sexuelles par leur conjoint ou ex-conjoint entre 2011 et 2018.

"Les violences conjugales sont peu fréquemment suivies de plaintes, en particulier lorsqu'il s'agit d'agressions à caractère sexuel", souligne le ministère de l'Intérieur, pour expliquer l'écart entre les chiffres de l'enquête de victimation et le nombre de plaintes enregistrées.

Selon l'enquête CVS, seules 27 % des victimes se sont déplacées au commissariat ou à la gendarmerie, 18 % ont déposé plainte et 7 % une main courante ou un procès-verbal de renseignement judiciaire (PVRJ), chaque année en moyenne entre 2011 et 2018.

