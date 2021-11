Arbitrage Tapie-Crédit Lyonnais : le patron d'Orange Stéphane Richard condamné en appel

Le PDG d'Orange, Stéphane Richard, à Paris, le 23 février 2017. © Michel Euler, AP Photo

Texte par : FRANCE 24

Le PDG d'Orange, Stéphane Richard, a été condamné mercredi par la Cour d'appel de Paris à un an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende dans l'affaire de l'arbitrage controversé de 2008 entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais.