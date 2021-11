Panthéon : Joséphine Baker, une femme libre aux mille visages

L'artiste franco-américaine Joséphine Baker, meneuse de revue et militante antiraciste, fait son entrée au Panthéon, le mausolée républicain dédié aux personnages ayant marqué l'Histoire de France. France 24 retrace la vie extraordinaire de cette femme, un destin placé sous le signe de la liberté et de l'engagement.

L'artiste Joséphine Baker fait son entrée au Panthéon. © Studio Graphique - France Médias Monde

Danseuse, chanteuse, actrice, résistante, militante antiraciste... Joséphine Baker a porté bien des casquettes. Dans ce long-format, France 24 dresse le portrait d’une femme flamboyante, engagée et généreuse.

Quarante-six ans après sa disparition, cette grande dame fait son entrée, mardi 30 novembre, au Panthéon, le temple des "Grands Hommes". Une cérémonie pour honorer un parcours hors normes depuis son Missouri natal et une vie à la rencontre des autres et au service du plus grand nombre.

