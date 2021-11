Primaire Les Républicains : que proposent les candidats à l'investiture pour 2022 ?

Le parti Les Républicains choisit son candidat à l'élection présidentielle lors d'un congrès organisé du 1er au 4 décembre. Quatre hommes et une femme se présentent devant les adhérents du parti. France 24 fait le point sur leurs principales propositions.

Dernier parti à ne toujours pas avoir de candidat officiel à l'élection présidentielle, Les Républicains (LR) vont enfin pouvoir faire leur choix, du 1er au 4 décembre, lors d'un congrès où près de 140 000 adhérents départageront Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Philippe Juvin et Valérie Pécresse.

En l'absence de sondages et de favori clair et au terme d'une campagne très centrée sur la sécurité et l'immigration, le scrutin s'annonce particulièrement incertain. Michel Barnier, sur une ligne de sérieux et d'apaisement, espère que sa fidélité et sa stature internationale paieront. Favori des sondages nationaux, Xavier Bertrand mise sur le triptyque autorité-territoires-travail pour gommer son éloignement du parti. Tout comme Valérie Pécresse qui promet avec pugnacité l'"ordre", régalien et économique, programme précis à l'appui. La ligne dure d'Éric Ciotti pourrait, elle, séduire les plus radicaux chez LR, tandis que Philippe Juvin promet une droite des services publics.

Consultez les programmes proposés par les candidats à la primaire Les Républicains © AFP

Le scrutin, électronique, se tiendra sur deux tours : le premier, du mercredi 1er décembre, 8 h, au jeudi 2 décembre, 14 h, et le second du vendredi 3 décembre, 8 h, au samedi 4 décembre, 14 h (la majorité des fédérations auront aussi un point de vote physique en soutien). Une conférence de presse suivra à 14 h 30 à chaque fois.

Le vainqueur sera rapidement lancé dans le grand bain de la campagne présidentielle avec un grand meeting le 11 décembre, à Paris. Les Républicains espèrent attirer 5 000 personnes pour "lancer la mobilisation" autour du candidat.

