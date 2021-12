En direct : le variant Omicron ravive le débat sur la vaccination obligatoire dans l'UE

Le variant Omicron du Covid-19, détecté pour la première fois en Afrique du Sud, relance la question de la vaccination obligatoire au sein des pays de l'Union européenne. Les tours de vis se succèdent également après la mise en garde de l'OMS contre la combinaison "toxique" de faibles taux de vaccination et de dépistage. Suivez la situation heure par heure.

7 h 33 : la vaccination obligatoire revient dans les débats

Face à la forte reprise du Covid-19 et l'arrivée du variant Omicron, faut-il rendre la vaccination obligatoire ? Plusieurs pays, dont l'Allemagne, envisagent cette mesure, longtemps jugée excessive et toujours loin de faire l'unanimité pour des raisons éthiques et pratiques.

22 h 15 : premiers cas du variant Omicron dans le Golfe

Un premier cas confirmé du nouveau variant du coronavirus Omicron a été détecté en Arabie saoudite chez un citoyen saoudien revenant d'un pays d'Afrique du Nord, a annoncé, mercredi, le ministère de la Santé.

Un premier cas du nouveau variant Omicron a été également détecté aux Émirats arabes unis chez une "femme africaine venant d'un pays africain via un pays arabe", a indiqué le ministère de la Santé émirati sur Twitter.

Il s'agit des deux premiers cas annoncés dans le Golfe du variant Omicron.

19 h 50 : un premier cas du variant confirmé aux États-Unis

Un premier cas du variant Omicron a été confirmé aux États-Unis chez un individu revenant d'Afrique du Sud, ont annoncé les autorités sanitaires américaines.

Cette personne a été testée positive en Californie, ont déclaré les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) dans un communiqué, mercredi. Cet individu était "entièrement vacciné et présentait des symptômes légers en cours d'amélioration", ont-ils ajouté.

19 h 30 : les fermetures de frontières sont "injustes, punitives et inefficaces, pour Guterres

Face au variant Omicron, les fermetures de frontières sont "profondément injustes, punitives et inefficaces", a affirmé, mercredi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en appelant à favoriser les tests pour les voyageurs.

"Avec un virus vraiment sans frontières, les restrictions de voyage qui isolent un pays ou une région ne sont pas seulement profondément injustes et punitives, elles sont inefficaces", a-t-il asséné lors d'un point-presse, en dénonçant le "scandale" d'une condamnation de l'Afrique pour n'être pas assez vaccinée.

