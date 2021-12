Primaire Les Républicains : Éric Ciotti et Valérie Pécresse qualifiés pour le second tour

Valérie Pécresse et Éric Ciotti se sont qualifiés, le 2 décembre 2021, pour le second tour de la primaire Les Républicains.

Éric Ciotti et Valérie Pécresse s'affronteront pour l'investiture des Républicains à l'élection présidentielle française, a annoncé jeudi le président du parti, Christian Jacob, à l'issue du premier tour du vote électronique des adhérents de LR. Michel Barnier, Xavier Bertrand et Philippe Juvin appellent tous les trois à voter pour Valérie Pécresse au second tour.

Double surprise au premier tour du congrès LR : Éric Ciotti s'est qualifié pour le second tour où il affrontera Valérie Pécresse, tandis que Xavier Bertrand, qui passait pour le mieux placé à droite, a été éliminé, comme Michel Barnier.

Le député des Alpes-Maritimes, tenant d'une ligne droitière, a recueilli 25,59 % des voix, devançant de peu la présidente de l'Île-de-France, qui a totalisé 25 % des suffrages sur sa ligne de "compétence" et "d'ordre".

Michel Barnier a recueilli 23,93 % des voix. Xavier Bertrand n'est arrivé que quatrième avec 22,36 %, ses appels au rassemblement n'ayant visiblement pas réussi à effacer son départ fracassant du parti en 2017. Philippe Juvin, challenger de la compétition, n'a obtenu que 3,13 % des voix.

Cette défaite dès le premier tour est une grande désillusion pour Xavier Bertrand, qui a rapidement apporté son soutien à Valérie Pécresse dans un tweet, quelques minutes après les résultats, appelant le parti à se rassembler derrière elle.

Je remercie les adhérents @lesRepublicains qui m’ont fait confiance.



Pour le second tour je voterai @vpecresse et j’appelle au rassemblement derrière elle. #CongrèsLR — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) December 2, 2021

Michel Barnier, qui a jugé Valérie Pécresse "la mieux préparée pour gagner l'élection présidentielle", et Philippe Juvin, louant "une femme qui peut amener la droite à la victoire", ont également appelé à voter pour l'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et du Budget.

Merci de tout cœur aux militants qui m’ont fait confiance.



Je suis fier d’avoir mené une campagne digne et respectueuse.



Je félicite @ECiotti & @vpecresse.



Je pense que @vpecresse est la mieux préparée pour gagner l’élection présidentielle.



Je lui apporte mon soutien. — Michel Barnier (@MichelBarnier) December 2, 2021

Merci aux adhérents républicains qui m'ont fait confiance et à mes 300 parrains.



Au second tour, j'appelle à voter @vpecresse



Bravo à tous les candidats, restons rassemblés et unis. La Droite est de retour #CongresLR — 🇫🇷 🇪🇺 Pr Philippe Juvin, MD PhD (@philippejuvin) December 2, 2021

Se retrouveront au second tour deux candidats aux lignes bien distinctes. Valérie Pécresse, 54 ans, "bosseuse" méthodique et attachée aux valeurs républicaines, était la seule femme en lice, et espère décrocher l'investiture avec une ligne libérale sur l'économie et ferme sur le régalien.

En face, Éric Ciotti, 56 ans, "ne s'excuse pas d'être de droite", prône la "rupture", libérale sur l'économie et dure sur le régalien, avec des propositions choc : préférence nationale sur l'emploi et le logement, retour au droit du sang, "Guantanamo à la française"...

Un entre-deux-tours volontairement bref

Les candidats ont désormais quelques heures pour prendre position avant le second tour, qui commencera vendredi à minuit et se terminera samedi 14 h. Là encore, les résultats seront annoncés à 14 h 30 lors d'une conférence de presse.

L'entre-deux-tours sera volontairement bref : "On n'a pas envie qu'il y ait du sang sur les murs. On ne veut pas de tractations, de couteaux sous la gorge, il faut que ça aille vite et bien", a affirmé mercredi le porte-parole du parti Gilles Platret sur BFMTV.

Car LR, échaudé par les divisions mortifères de la primaire de 2016 suivies d'une élimination historique au premier tour de la présidentielle, ne peut plus se payer le luxe de rivalités.

Le premier tour de scrutin, qui s'était ouvert mercredi à 8 h (7 h GMT), s'est achevé ce jeudi à 14 h (13 h GMT). Le taux de participation s'est établi à 80,89 %. Le second tour débutera vendredi à 8 h (7 h GMT) pour se clore samedi à 14 h (13 h GMT). Le nom du vainqueur sera annoncé vers 14 h 30 (13 h 30 GMT).

Un premier grand meeting est prévu le 11 décembre Porte de Versailles, à Paris, pour marquer l'entrée en lice du candidat Les Républicains.

