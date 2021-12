Le référendum en Nouvelle-Calédonie, "une consultation vidée de son sens"

Isabelle Merle, historienne et directrice de recherche au CNRS. © France 24

Le "non" à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie l'a emporté à une écrasante majorité lors du référendum organisé dimanche – et marqué par une abstention record. Un résultat "non analysable" selon Isabelle Merle, historienne et directrice de recherche au CNRS, pour qui le scrutin aurait dû être reporté.