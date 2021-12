Covid-19 en France : l'exécutif veut transformer le passe sanitaire en "passe vaccinal"

À quelques jours des fêtes de fin d'année, le Premier ministre Jean Castex a annoncé vendredi plusieurs mesures de restrictions pour contrer la cinquième vague de Covid-19 qui prend de l'ampleur en France. Parmi elles figure la création d'un "passe vaccinal" en remplacement du "passe sanitaire", une mesure censée éviter les fraudes.

Publicité Lire la suite

Le Premier ministre français Jean Castex a dévoilé vendredi 17 décembre de nouvelles mesures destinées à lutter contre la flambée des cas de Covid-19 et la menace du variant Omicron. Il a annoncé, entre autres, l'annulation des concerts et feux d'artifices le soir du Nouvel an et un projet de transformation au mois de janvier du passe sanitaire en passe vaccinal.

Un "passe vaccinal" à la place du "passe sanitaire"

Le passe sanitaire va devenir en début d'année un "passe vaccinal", qui ne pourra être activé qu'avec un schéma vaccinal complet et non plus un simple test négatif, a annoncé Jean Castex. "Désormais seule la vaccination sera valable dans le pass", a insisté le chef du gouvernement à l'issue d'un conseil de défense sanitaire.

"Un projet de loi sera soumis au Parlement début janvier notamment pour transformer le passe sanitaire en passe vaccinal, et durcir les conditions de contrôle et de sanctions contre les faux passes", a-t-il poursuivi.

"Il n'est pas admissible que le refus de quelques millions de Français de se faire vacciner mette en risque la vie de tout un pays et entame le quotidien d'une immense majorité de Français qui a joué le jeu depuis le début de cette crise", a martelé le chef du gouvernement.

"Je procéderai en début de semaine prochaine au concertation préalable sur ce projet, ainsi que sur toute autre dispositions utiles pour étendre au maximum la vaccination. Nous assumons le faire peser la contrainte sur les non-vaccinés, car les services de soins critiques et de réanimation de nos hôpitaux sont remplis, pour l'essentiel, de personnes non vaccinées", a expliqué Jean Castex.

Parallèlement "seront amplifiées les démarches dites 'd'aller vers' en direction des populations qui ont pu passer à côté de la vaccination par méconnaissance ou parce qu'elles sont traditionnellement les plus éloignées du système de soins", a-t-il poursuivi.

Le variant Omicron, dont la vitesse de propagation est "fulgurante autour de nous en Europe", "va se diffuser très rapidement au point de devenir dominant dès le début de l'année 2022" en France, a aussi estimé Jean Castex.

Plus d'informations à suivre

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne